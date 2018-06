Costel Enache este satisfăcut de realizările din primul an petrecut pe banca roș-alb-albaștrilor, dar are totuși un regret.

”Dacă e concluzie scurtă, în acest moment eu sunt mulțumit de acest an. Rămân totuși regretele, frustrările ratării play-off - ului la egalitate de puncte cu două echipe și foarte aproape, la un singur gol de play-off. Da, rămâne această dezamăgire”,

Costel Enache, antrenor FC Botoșani.

O altă deziluzie o reprezintă ratarea calificării în finala Cupei României, tehnicianul moldovenilor menționând că, în ciuda înfrângerii drastice de la Craiova, în retur băieții săi au avut o evoluție foarte bună.

