Costel Enache spune însă că are în continuare încredere în jucătorii săi. FC Botoşani a jucat foarte bine în sezonul regulat, dar ratarea prezenţei în play-off i-a demotivat pe jucători. Botoşani a jucat slab şi la Mediaş şi a pierdut cu 2-1. Costel Enache este nemulţumit de felul în care s-au prezentat jucătorii săi:



"Un meci foarte slab. Din punctul meu de vedere, cred că am făcut cel mai slab meci de anul ăsta. Cel puţin prima repriză, cred că nu ne-am găsit deloc ritmul de joc. A doua repriză am mai echilibrat, ne-am mai creat situaţii de gol. Din păcate, ne-am deschis oarecum şi am jucat pe contre,...

