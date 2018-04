"E clar că nu funcționează finalizarea. Am controlat jocul, am avut ocazii, dar nu reușim să înscriem. Știam că Dinamo e genul de echipă bună pe contraatac. Ocaziile ratate s-au răzbunat. E greu de digerat o asemenea înfrângere. Trebuie să rămânem echilibrați și să acceptăm dacă vom fi blamați, așa cum am fost lăudați când am meritat.



Trebuie să fim mai concentrați la finalizare, să putem lua deciziile optime. Jocul n-a fost unul dezechilibrat, ba chiar foarte echilibrat, dar ei au reușit să câștige dintr-o... citeste mai mult

acum 50 min. in Locale, Vizualizari: 55 , Sursa: Botosaneanul in