Antrenorul echipei FC Botoşani, Costel Enache, a fost dezamăgit de rezultatul de egalitate obţinut contra formaţiei Juventus Bucureşti, scor 0-0, dar a remarcat atitudinea jucătorilor săi.

"Suntem supăraţi şi mă simt chiar frustrat după jocul de astăzi. Am avut ocazii, dar nu am reuşit să finalizăm. Pentru a doua oară, n-am ştiut să desfacem apărarea adversă. Este un proiect pe care eu l-am pierdut, pentru că voiam trei puncte. N-aş putea să caut un vinovat, am avut mentalitate ofensivă, am avut dorinţă, am jucat ofensiv, ne-am creat ocazii, dar n-am reuşit să ne marcăm. M-aş bucura dacă am menţine mentalitatea asta ofensivă", a... citeste mai mult