"Eu am tras o linie personală şi consider că un an bun nu trebuie neapărat să aducă şi schimbări în viaţa mea. Pentru că tot plângem noi antrenorii după continuitate şi, când o avem, nu o luăm în calcul. Mi-a fost greu să iau o decizie, dar faptul că m-am simţit bine la Botoşani, faptul că Botoşani mi-a întins o mână când nimeni nu mă vedea, faptul că se pot face lucruri bune au fost lucruri importante. Deci, la anul mă vedeţi tot aici, cel puţin la început. Am prelungit contractul", a declarat Costel Enache la Telekomsport,

