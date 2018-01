Simona Halep a trecut în primul tur de Destanee Aiava, dar a suferit o accidentare în debutul setului secund, când a călcat greşit.

„Meciul a fost aspru, n-am început bine, dar am luptat, mi-am sus că trebie să cred în mine, că trebuie să revin. Când m-am accidentat am fost puţin speriată

Sunt puţin îngrijorată, pentru că este glezna şi am avut acolo o mulţime de accidentări. Să vedem ce tratament trebuie să fac şi să sperăm că o să revin“, a spus Halep la microfonul EuroSport.

În turul al doilea, SImona Halep urmează să joace joi împotriva jucătoarei Eugenie Bouchard, din Canada. Aceasta a trecut în primul tur de Oceane Dodin, din Franţa.

