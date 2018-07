Show-urile TV dedicate pasionaților de automobile sunt destul de rare. Britanicii au înțeles acest lucru și au reușit, ani la rând, să ofere cele mai bune emisiuni pentru iubitorii din lumea auto. Cu toate acestea, Top Gear și Fifth Gear, două dintre cele mai populare emisiuni de televiziune din segmentul amintit mai sus, au trecut prin momente grele. Dacă reprezentanții BBC au reușit rapid să "pună pe picioare" o nouă versiune Top Gear, acum vă anunțăm că show-ul Fifth Gear se întoarce pe micile ecrane începând cu luna septembrie. Ultima serie Fifth Gear a fost transmisă în 2016 pe postul ITV4.

