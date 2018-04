Emisiile medii de CO2 ale masinilor noi au crescut usor in 2017 la 118.5 g/km. Scaderea vanzarilor de masini diesel, principala explicatie Un raport oficial arata ca masinile noi comercializate in Europa in 2017 au avut emisii medii de dioxid de carbon de 118.5 g/km, in crestere usoara fata de anul 2016, ca urmare a scaderii vanzarilor de masini diesel.

