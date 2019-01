„Eminescu? – Mă scuzați, dar mă grăbesc” Am vrut să aflăm dacă botoșănenii știu ce anume sărbătorim pe 15 ianuarie și mai cu seamă cine a fost Mihai Eminescu. Ca atare am luat orașul la pas și am încercat să stăm de vorbă cu oameni de toate vârstele. Spunem "am încercat" pentru că cei mai mulți dintre ei când auzeau întrebările plecau fără a mai răspunde.



Este și cazul unui tânăr pe care l-am întâlnit în zona Pieței Centrale. I-am adresat următoarea întrebare „Știi ce zi sărbătorim mâine, 15 ianuarie (n.r astăzi)?, băiatul a stat puțin și s-a gândit apoi a răspuns puțin sfios: „mă scuzați, dar mă

