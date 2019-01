Emiliano Sala a înregistrat un mesaj în avionul care a dispărut. Fotbalistul argentinian a spus că îi este frică și că pare că avionul „se destramă”.

„Ce faceți prietenilor, nebunilor? Frate, sunt mort! Am fost la Nantes să fac niște lucruri. Acum sunt într-un avion care pare că se destramă. Mă duc la Cardiff. Mâine încep treaba acolo. Mâine după amiază am primul antrenament cu noua mea echipă. Să vădem ce se întâmplă… Ce faceți voi, frații mei? Sunteți bine, totul e OK? Dacă într-o oră și jumătate nu auziți vești de la mine… Nu știu dacă or să trimită pe cineva după mine, nu știu dacă mă vor găsi. Mi-e tare frică”, poate fi auzit... citeste mai mult

