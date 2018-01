În cadrul conferinţei de presă ce a urmat anunţului instalării sale oficiale la FC Argeş, Emil Săndoi a rememorat perioada petrecută în alb şi violet.

„Este o onoare să revin la FC Argeş după o perioadă de 20 de ani. Am avut rezultate foarte bune în respectiva perioadă, atunci reuşind un parcurs foarte bun în campionat. Dacă nu greşesc am fost pe primul loc vreo opt etape, având şapte victorii şi un meci egal.

Mă bucură faptul că am revenit aici. Vreau să subliniez c,ă după Oltenia, această zonă a ţării ar trebui să dea cei mai mulţi jucători la nivelul superior al fotbalului românesc…aici, în Argeş, este un bazin de talente incredibil”, a declarat dl Săndoi.

