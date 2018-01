Emil Boc, audiat ca martor in dosarul lui Mihai Lucan

Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, s-a prezentat miercuri dimineata la sediul DIICOT pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Boc a fost citat si saptamana trecuta la DIICOT, insa audierea sa a fost amanata din cauza ca citatia nu a ajuns la timp. Audierea are loc dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe primarul Clujului ca l-ar fi ajutat pe Mihai Lucan cu o concesiune pentru clinica privata Lukmed.

"El a fost ajutat in Cluj de Emil Boc. El nu putea sa faca business-ul numit Lukmed fara domnul Boc. O sa vedeti in succesiunea de hotarari de Consiliu local... citeste mai mult