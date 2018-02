Joi, 15 Februarie, 00:19

Antrenorul lui PSG, Unai Emery, dă vina pe arbitraj pentru înfrângerea suferită pe "Santiago Bernabeu" în fața campioanei Europei, 1-3.

"E un rezultat nemeritat. Dacă arbitrul ar fi judecat echilibrat, am fi putut egala și chiar învinge. Știam că Realul va avea momente din astea. Cred că putem reveni în retur", a spus Unai Emery după meci.

Francezii acuză penalty-ul acordat de arbitrul italian Gianluca Rocchi la căderea lui Kroos, din care Ronaldo a egalat, și un penalty neacordat pentru ei, la hențul lui Sergio Ramos la 1-1, în minutul 55:

That's handball from Ramos. Not surprised though....