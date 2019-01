Locul 50 în runda de joi

Emanuel Gyenes a înregistrat miercuri cea mai bună clasare de la Raliul Dakar 2019. A terminat cursa pe locul 51, la general a urcat 11 locuri până pe locul 52, iar la clasa Malle Moto a avansat o poziţie până pe locul 5.

„Am ajuns în Arequipa după o zi foarte lungă. Am avut 800 de kilometri azi la, 19:30 am ajuns în bivuac. Mi-a plăcut în dune, a fost un punct unde ne-am pierdut vreo 20-30 de concurenţi. La un moment dat au venit şi maşinile, am crezut că ei vor şti drumul bun, dar şi ei s-au învârtit vreo 10-15 minute până am reuşit să ieşim toţi de acolo. Mă bucur că am trecut de ziua a treia, cea mai lungă zi din acest Dakar. Acum mai trebuie să mă apuc de...