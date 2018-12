eMAG reduceri. Televizoare grozave sub 500 de lei de ziua eMAG

eMAG reduceri televizoare. De Ziua eMAG, celebrata pe 4 decembrie, magazinul online emag.ro a anuntat ca ofera reduceri totale de 10 milioane de lei, inclusiv la numeroase televizoare.

eMAG – Toate ofertele apar AICI.

Marti, 4 decembrie, este ziua eMAG. In acest an, magazinul online eMAG implineste 17 ani de existenta.

Prin codul aniversar eMAG17ani clientii beneficiaza de extra-reduceri la o multime de televizoare. De asemenea, un contor afisat pe site le va arata clientilor cat timp mai este pana cand se termina promotiile.

eMAG reduceri televizoare de ziua eMAG Cei care au in plan sa isi... citeste mai mult