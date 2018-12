eMAG reduceri. Televizoare 4K la 1.000 de lei pentru minunatele filme de Craciun

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In aceasta perioada magazinul online emag.ro desfasoara o ampla campanie de reduceri cu ocazia sarbatorilor de iarna, inclusiv la televizoare 4K Ultra HD.

Daca vreti sa urmariti filmele de Craciun alaturi de familie, pe un televizor nou si modern, cu o rezolutie de ultima generatie, atunci puteti alege unul dintre televizoarele 4K Ultra HD aflate la reducere.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI 1. Un televizor LED NEI, cu diagonala de 109 cm, 43NE6000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD, si costa 999,99 lei.

