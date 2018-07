eMAG reduceri. 3 laptopuri usoare, numai bune de luat vara la plaja, sub 850 de lei

eMAG reduceri laptopuri. E vara, iar daca te gandesti sa iti cumperi un laptop usor si subtire, simplu de transportat, pe care sa il poti lua peste tot, chiar si in vacante, acum este momentul să faci aceasta investitie. eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI. emag.ro are reduceri la o multime de laptopuri ultraportabile, numai bune de folosit in zilele de vara, indiferent ca esti la birou, pe o terasa sau in concediu la mare. eMAG reduceri laptopuri Kiano 1. Un laptop 2 in 1 Kiano Intelect X3 HD cu procesor Intel Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu o diagonala de 10,1 inchi,... citeste mai mult