eMAG reduceri. 3 laptopuri superbe sub 900 de lei in Stock Busters

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro a dat startul campaniei Stock Busters, care vine cu cele mai mari reduceri la laptopuri din luna februarie.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit laptopuri excelente care costa sub 900 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - Kiano 1. Un laptop Kiano SlimNote 14.2 HDD cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, cu diagonala de 14,1 inchi, 4GB, 32GB eMMC + 500GB HDD, Intel® HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, de culoare Silver, are o... citeste mai mult