eMAG reduceri. 3 frigidere super-eficiente sub 800 de lei

eMAG reduceri frigidere Stock Busters. In perioada 19 – 21 martie, magazinul emag.ro desfasoara campania Stock Busters, care are oferte excelente la frigidere de la diferite branduri.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit frigidere foarte bune care costa sub 800 de lei.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters - Star-Light 1. Un frigider cu doua usi Star-Light FDDV-213A+, cu un volum de 213 litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 144 de cm, de culoare alba, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri frigidere Stock Busters.

Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ imbina... citeste mai mult