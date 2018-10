eMAG, cel mai mare magazin online local, va organiza în acest evenimentul de shopping Black Friday pe data de 16 noiembrie, a declarat Iulian Stanciu, directorul general al grupului.

“Vom organiza Black Friday pe 16 noiembrie. Am ales această dată pentru că vrem să avem timp până la minivacanţa de 30 noiembrie / 1 decembrie care de an la an se face tot mai mare să livrăm absolut tot. Acesta este motivul principal pentru a alege data”.

Nu vom organiza timp de mai multe zile Black Friday, la fel ca până acum, a declarat Stanciu. “Black Friday va fi o singură zi. Ne-am uitat la trendul din... citeste mai mult