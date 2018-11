eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD. Oferta care iti insenineaza ziua

eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD. Nu mai este mult, iar emag.ro incepe campania de Vinerea Neagra 2018, in care sunt incluse si cele mai bune televizoare de pe piata, cele cu rezolutie 4K Ultra HD.

eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

emag.ro a anuntat deja o serie de produse ce fac parte din oferta de anul acesta, iar printre ele se numara si un televizor cu rezolutie 4K Ultra HD.

Televizorul LED Smart LG, cu diagonala de 164 cm, model 65UK6470PLC, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 44% in campania eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

eMAG Black... citeste mai mult