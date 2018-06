Eximbank a obtinut anul trecut un profit net de 75 mil. lei, in scadere cu 44% fata de 2009, in timp ce activele au sporit cu 5%, la 3,5 miliarde de lei, a anuntat luni banca. In 2009, Eximbank a inregistrat un profit net de 134 mil. lei. Activele...

Daily business, 2 Mai 2011