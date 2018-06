Un album cu piese gospel interpretate de Elvis Presley, reorchestrate sub forma unor duete ale "regelui rock'n'roll-ului" cu mai mulţi artişti, inclusiv cu fiica lui, Lisa Marie Presley, va fi lansat pe 10 august, a anunţat joi Press Association.

Noul disc, intitulat "Where No One Stands Alone", doreşte să celebreze pasiunea lui Elvis Presley pentru muzica gospel şi conţine 14 piese originale înregistrate de celebrul artist american.

Fiecare piesă a fost reorchestrată pentru a conţine înregistrări instrumentale noi şi secţiuni cu vocile (backing vocals) unor artişti care au colaborat cu Elvis Presley, precum Darlene Love,...