Patru persoane si-au pierdut viata din cauze colerate cu vremea, in Dambovita, Giurgiu, Braila si Tulcea, a declarat, vineri, subsecretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Raed Arafat. Subsecretarul de stat a precizat ca in Dambovita a fost vorba...

Informatia zilei SM, 27 Ianuarie 2012