O intreaga familie a fost gasita moarta in vila de 1,5 milioane de dolari a tenismanului James Blake. Autoritatile iau in calcul o crima urmata de sinucidere. Casa, cu 5 dormitoare, a luat foc miercuri dimineata, in jurul orei 6....

Protv, 8 Mai 2014