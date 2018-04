Dacă România va avea cele mai bune jucătoare ale momentului la dispoziţie, adică pe Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Mihaela Buzărnescu, Heinz Gunthardt, căpitanul nejucător al elveţienilor, are mari probleme înaintea duelului cu Halep & Co, pentru că abia poate încropi o echipă.

Practic, Gunthardt a convocat doar trei jucătoare, dar pe listă nu se află numele celei mai în formă sportive a momentului Belinda Bencic. Sportiva, clasată pe locul 71 WTA, suferă de o accidentare la picior şi nu poate fi recuperată în timp util. Probleme are şi Timea Bacsinszky, care a acuzat probleme la încheietura mâinii drepte, motiv pentru care a abandonat turneul... citeste mai mult

