Elon Musk vrea sa trimita pe Marte oameni modificati genetic!

Miliardarul american Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anuntat ca, in urmatorii opt - noua ani, va echipa expeditia pentru Marte.



Se pare insa ca, sub "forma" lor actuala, pamantenii nu sunt potriviti pentru viata pe Planeta rosie. Astfel, in opinia omului de afaceri, pe Marte pot locui doar oameni modificati genetic.

Musk aminteste ca, spre deosebire de Terra, care dispune de atmosfera si camp magnetic, pe Marte nu exista astfel de scuturi care sa-i protejeze pe locuitorii ei de influenta negativba a radiatiilor ultraviolete.

Iata de ce, oamenii de stiinta vor trebui sa gaseasca o... citeste mai mult

acum 51 min. in IT&C, Vizualizari: 19 , Sursa: Jurnalul National in