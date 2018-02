Printre acestea se numără The Boring Company, cea care are ca scop rezolvarea problemei traficului cu ajutorul unor tuneluri subterane, Hyperloop, celebrele tuburi presurizate care urmează să transporte capsule propulsate magnetic cu aproape 1000 km/h dar şi o companie care are ca focus principal dezvoltarea inteligenţei artificiale. La cea din urmă, Musk tocmai a renunţat, deşi evaluarea acesteia se situează la un miliard de dolari.

OpenAI este o organizaţie non-profit în care s-a investit un milard de dolari atunci când a... citeste mai mult

azi, 13:16 in IT&C, Vizualizari: 55 , Sursa: Adevarul in