Elon Musk admite ca Tesla trebuie sa vanda versiuni scumpe de Model 3: "Daca am vinde acum varianta de 35.000 de dolari, am intra in faliment" Tesla vinde in prezent Model 3 cu preturi de cel putin 49.000 de dolari pentru a avea un flux constant de bani, intrucat in cazul in care ar lansa pe piata versiunea de baza de 35.000 de dolari "ar intra in faliment".

Mai multe despre faliment, Elon Musk, model 3, automarket.ro

azi, 01:13 in Auto, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in