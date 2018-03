Elon Musk a inchis conturile de Facebook ale companiilor sale, in urma scandalului Cambridge Analytica Miliardarul american si patronul Space X si Tesla, Elon Musk, s-a alaturat miscarii #DeleteFacebook, eliminand toate paginile Facebook asociate companiei Space X, Tesla, inchizandu-si de asemenea si propriul profil.

In urma scandalului in care firma de colectare de date Cambridge Analytica a fost acuzata de faptul ca a incalcat regulamentul Facebook, folosind datele a peste 50 de milioane de... citeste mai mult

