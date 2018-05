Elon Mask a reusit sa-si scufunde compania pe bursa Actiunile Tesla s-au prabusit in ultima perioada cu 8,1 % si au inchis sedinta de tranzactionare cu un minus de 5,55%. Elon Musk, CEO Tesla si-a avertizat investitorii in cadrul unei teleconferinte ca daca nu pot sa suporte volatilitatea, sa nu cumpere actiuni in cadrul companiei.

Firma americana a anuntat ca a cheltuit mai mult de un milliard de dolari, iar actiunile au scazut drastic. Compania a anuntat o pierdere trimestriala record de 710 milioane de dolari.



Totusi, veniturile au crescut cu 26% la 3,4 miliarde de dolari. Chiar daca s-au inregistrat si cresteri, Tesla a... citeste mai mult