Grapefruitul contine antioxidanti puternici si are proprietati puternic antibacteriene. Este bogat in vitamina C si contine si vitaminele A, B, D, E, precum si calciu, fosfor, magneziu, mangan, zinc, cupru si fier.

Pectina continuta de elixir ajuta la excretia colesterolului in exces, scade nivelul de insulina si normalizeaza metabolismul.

Licopenul lupta cu toxinele din corp si le elimina.

Ingrediente pentru elixir

1 grapefruit mare si copt. Continuarea AICI.



citeste mai mult