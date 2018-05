Preşedintele Federaţiei române de canotaj, Elisabeta Lipă, s-a declarat ''şocată'' de moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, menţionând că nu a dispărut doar un comentator sportiv, ci şi un om de mare calitate.

''Pentru mine a fost un şoc când am aflat. Ştiam că este bolnav dar am sperat că medicii pot face minuni. Ultima oară l-am văzut acum o lună şi ceva când am avut o întâlnire la Casa Campionilor. Nu am cuvinte. Din nefericire am pierdut nu numai un comentator de excepţie ci şi un om de mare... citeste mai mult

