Elicopterul patronului lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prăbușit lângă King Power Stadium după meciul cu West Ham, 1-1.

Accidentul a avut loc în parcarea arenei, iar martorii oculari au spus că imediat au apărut la fața locului mașini de poliție, ambulanțe și agenți de securitate.

De obicei, Srivaddhanaprabha este luat cu elicopterul după fiecare meci acasă al lui Leicester, dar nu este confirmat încă faptul că afaceristul se afla în elicopter.

Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.

