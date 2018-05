Conform publicaţiei franceze La Tribune, după Polonia, Airbus Helicopters are probleme şi în România, în contextul în care Bucureştiul a tot amânat o decizie privind achiziţia de elicoptere Airbus H215M, dar duce negocieri intense cu Bell pentru a cumpăra elicoptere de atac AH-1Z Viper şi de transport tactic UH-1Y Venom, potrivit La Tribune.

În aceste condiţii, Airbus este pregătită să închidă linia de la Ghimbav, dacă România nu cumpără cel puţin 16 elicoptere H215M necesare demarării liniei de asamblare, şi s-o mute în altă ţară, a avertizat publicaţia.

Noul şef al Airbus Helicopters, Bruno Even, a declarat pentru publicaţia franceză că doreşte o

