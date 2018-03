UPDATE: Cei trei pasageri care au fost grav răniți în urma prăbușirii elicopterului au murit, au precizat oficiali din cadrul departamentului de pompieri din New York, notează New York Post.

Știrea inițială

Doi oameni au murit duminică şi alţi trei sunt în stare critică după prăbuşirea unui elicopter civil în apele East River, la New York, din cauze încă necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.

Aparatul, un model Eurocopter AS350, a început să prezinte o serie de probleme şi a căzut în... citeste mai mult