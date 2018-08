Aflata de aproape un an in inchisoare, starea de sanatate a Monicai Iacob Ridzi este din ce in ce mai grava, scrie cancan.ro. „Are nevoie de transplant de maduva si se afla de cinci ani pe lista de transplant, insa, pana acum nu s-a gasit donator...

Antena 3, 2 Februarie 2016