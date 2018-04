ELEVUL „pera” acasa la PROFESORUL TADICI / HC ZALAU – HC DUNAREA BRAILA vineri ora 20,00

Vineri de la ora 20,00, HC Dunarea Braila joaca in deplasare la Zalau impotriva echipei conduse de „TATICUL” Tadici.

In meciul tur de la Braila, HC Zalau a castigat fara drept de apel, (cum ar spune multi, „ne-au dat cu terenul in cap”), o lectie de handbal data de catre „TATICUL” , la care „elevul” Pera (toata suflarea handbalului romanesc stie ca „Florinel” este sau era protejatul lui Tadici) nu a avut nici o reactie in timpul meciului, asa cum ne obisnuise la partidele precedente, nu stim din ce motiv (era blocat, sau nu dorea sa-l supere pe Tadici?!!!)

Avand in vedere ca Dunarea Braila pare o echipa care a intrat mai devreme in vacanta, iar Zalau este in urmarirea obiectivului... citeste mai mult