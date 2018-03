Trei zile de acţiuni pentru elevii din vestul ţării. Invitaţia făcută de Universitate celor care doresc să urmeze o facultate: "Become your best!"

Elevii de toate vârstele, părinţii şi profesorii sunt aşteptaţi în aceste zile la Universitatea de Vest din Timişoara, pentru a lua parte la acţiunile organizate cu ocazia Zilelor Porţilor Deschise.

Universitatea a pregătit pentru cei care îi vor trece pragul acţiuni de prezentare a ofertei educaţionale, vizitarea expoziţiilor Facultăţii de Arte şi Design, exerciţii de modelaj, experimente de chimie şi biologie, cartografiere digitală, prelucrarea imaginilor satelitare, conferinţe de popularizare a ştiinţei, vizitarea... citeste mai mult

