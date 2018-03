Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu.

Mai exact, proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea Uniunii Europene pentru furnizarea si distributia de fructe si legume proaspete, in special banane, de fructe si legume prelucrate destinate... citeste mai mult

ieri, 18:58 in Sanatate, Vizualizari: 48 , Sursa: Realitatea in