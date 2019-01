Cei 119 elevi si profesorii scolii din comuna Gorbanesti, judetul Botosani n-au prea avut motive de bucurie cand in unitatea de invatamant s-a finalizat constructia noii toalete. Aceasta este intr-adevar moderna si are inclusiv spatii pentru persoane cu dizabilitati. In plus, i-ar scuti pe toti de chinul drumului pana la toaleta din curte, pe timp de iarna. Din pacate, insa, noua toaleta n-a fost inaugurata si va continua sa ramana inchisa. Motivul: nu are autorizatie de la ISU.



Din pacate, problema pare sa nu aiba rezolvare, in conditiile in care cei care ar putea-o solutiona se multumesc acum sa dea vina unul pe celalalt.



