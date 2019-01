Ediţia din acest an a celei mai mari competiţii de robotică pentru elevi de liceu din ţară - „BRD FIRST Tech Challenge România” - a adunat laolaltă 145 de echipe de tineri, determinaţi să impresioneze prin idei inovatoare, imaginaţie şi concepte originale.

Au construit roboţi de la zero, aceştia având ca sarcină umplerea unui container cu minerale preţioase, aur şi argint, culese de pe o altă planetă, simbolizate de cuburi galbene şi bile albe din plastic.

Suceava a fost reprezentată de patru echipaje: Circuit Dealerz - Colegiul... citeste mai mult