Elevii și profesorii din Livezile au întâmpinat noul an școlar în costume populare Elevii și profesorii din Livezile au întâmpinat noul an școlar în costume populare După angajații primăriei din Livezile, care vin la serviciu, încă de săptămâna trecută, în costumele populare pe care și-au propus să le poarte toată luna septembrie, a venit rândul elevilor și profesorilor comunei să îmbrace straiele tradiționale, în prima zi din noul an școlar. Ideea a venit de la primarul Traian Simionca, care le-a promis celor peste 500 de elevi ai școlii că vor avea parte de o excursie în țară sau la Palatul Parlamentului din... citeste mai mult

acum 42 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Mesagerul in