Excepţie fac elevii care la finalul acestui an şcolar susţin examene- aceştia încheie cursurile mai devreme. Concret, şcolarii din clasa a VIII-a termină ciclul gimnazial în data de 8 iunie, iar cei din ultimul an de liceu finalizează studiile pe 25 mai.

Începând cu luna mai elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a susţin Evaluările Naţionale.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9... citeste mai mult

ieri, 18:57 in Educatie, Vizualizari: 51 , Sursa: Adevarul in