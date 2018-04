O mână de copii de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, coordonați de câțiva profesori inimoși (care au înțeles că menirea lor este să inspire), a răsturnat toate pronosticurile . Ei s-au întors triumfători cu micul lor robot. Aventura națională a elevilor ”de la Pod” a început în luna noiembrie, când au hotărât să participe la BRD FIRST Tech Challenge Romania, cel mai important concurs de robotica pentru elevi pe plan mondial. Acesta a fost al doilea sezon în România, iar în fiecare sezon are loc un alt joc. Jocul din acest an s-a numit Relic Recovery. Regulamentul a fost strict și destul de... citeste mai mult

