În perioada 6 – 8 septembrie 2018, a avut loc la Caserta, în Italia ultima întâlnire de lucru din cadrul proiectului Erasmus + WIDE (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System), acțiunea cheie: cooperare pentru inovare și parteneriate strategice, cod: 2016-1-ITO-KA201-024390. În acest proiect, liceul nostru este partener alături de:

• Associazione Spazio Donna Onlus din Caserta, Italia

• Liceul Industrial din Sabadell, Spania

• Școala Generală Ludwig van Beethoven din Casaluce, Italia

• Universitatea Autonomă din Barcelona

• Rețeaua de școli Dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaia, Portugalia

