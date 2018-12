Elevii și preșcolarii intră, de vineri, în vacanța de iarnă care, anul acesta, vine cu surprize. Mai multe zile libere pentru ei. Cât ține vacanța de Sărbători în acest an?

Este săptămâna în care elevii şi preşcolarii lasă cursurile pe planul doi şi au o singură preocupare: serbarea de Crăciun. Mulţi pregătesc de mai bine de o lună evenimentul sezonului. Micii actori trebuie să înveţe poezii, colinde, cântece de sărbătoare şi chiar scenete cu tematici speciale.

Răsplata e pe măsură. Prima întâlnire din acest an cu moşul şi, desigur, primele cadouriRăsplata e pe măsură. Prima întâlnire din acest an cu moşul şi, desigur, primele... citeste mai mult

