Elevii comunei Supur au revenit în băncile școlii cu emoție, dar și cu bucurie, odată cu debutul noului an școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc în curtea școlii, la eveniment fiind prezenți primarul comunei Supur, Vasile Șteț, dar și managerul Gazetei de Nord- Vest și Nord Vest TV, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, fiu al comunei Supur.

După ce preotul paroh local a oficiat o slujbă de binecuvântare a noului an școlar, a luat cuvântul directoarea Școlii "Petru Cupcea" din Supur. Totodată, au mai luat cuvântul atât primarul Vasile Șteț, cât și