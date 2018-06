Elevii de liceu inoveaza industria jocurilor video in competitia Gamecelerator 5.0

Competitia Gamecelerator 5.0, implementata de Junior Achievement Romania in parteneriat cu Ubisoft Romania, a atras peste 270 elevi, care in echipe de 3-5 membri au propus 68 de jocuri. Dintre acestia, au fost selectati 95 de elevi (20 de echipe) din 18 licee din Bucuresti si un liceu din Pitesti, unde au avut oportunitatea de a avea mentori profesionsti din domeniul de gaming si IT, anume reprezentantii Ubisoft. Pe parcursul competitiei, elevii au invatat cum isi pot transforma pasiunea pentru jocuri intr-o cariera.

Cele 10 echipe finaliste si-au prezentat jocurile video (fie pe PC sau pe mobil) in

