Elevii de la Scolile Gimnaziale Dudesti si Mircea-Voda invata matematica si informatica in laboratoare digitale

Scolile Gimnaziale Dudesti si Mircea-Voda continua programul Digitaliada si in anul scolar 2018-2019, in laboratoare digitale complet echipate, cu materiale digitale educationale pentru Matematica si Informatica si cu profesori instruiti pentru a utiliza in procesul de predare metode digitale interactive.

Laboratoarele digitale sunt dotate cu tablete pentru ca fiecare elev sa poata lucra individual in timpul orei, cu laptop pentru profesor si videoproiector pentru clasa. Impreuna cu echipamentele, acestia au primit un pachet complet de aplicatii adaptate curriculei, materiale digitale si planuri de lectii pentru a sustine invatarea... citeste mai mult

